В октябре прекратится поддержка Steam для macOS Big Sur 11 2020 года

Поддержка этой версии Steam прекратится 15 октября 2025 года. С этой даты пользователи macOS 11 Big Sur не смогут запускать Steam, а также игры, купленные через платформу.

Valve официально обосновала своё решение техническими ограничениями. Ключевая функциональность Steam зависит от встроенной версии веб-браузера Google Chrome (Chromium), которая утратила совместимость с предыдущими версиями macOS. К тому же последующие обновления клиентского программного обеспечения будут требовать использования функциональных возможностей и систем безопасности, доступных исключительно в macOS 12 и более поздних версиях.

Если пользователи не перенесут данные, последует полная утрата доступа к Steam и библиотеке игр на устройствах, работающих под управлением macOS 11. Для продолжения использования сервиса пользователям придётся обновить macOS до более актуальной версии. При этом macOS 11 Big Sur С — относительно новая ОС, вышедшая в конце 2020 года.