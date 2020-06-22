В онлайн-игре устроили шествие в честь умершего актера из Властелина Колец

Так, в рамках шествия игроки дошли до Ривенделл, где разработчиками был размещен одноименный неигровой персонаж. По словам пользователя Reddit под ником Evernight, в онлайн-мероприятии приняло участие около 300 персонажей.

Напомним, что актер Иэн Холм, сыгравший известного персонажа, скончался еще 19 июня 2020 года в Лондоне. За свою актерскую карьеру он успел сыграть во множестве знаковых фильмов, в том числе и в “Пятом элементе”, “Чужом”, “Послезавтра” и т.д. Но даже несмотря на это, роль хоббита Бильбо Бэггинса заслуженно считается одной самых ярких в фильмографии актера.