Игры
23:35, 01 апреля 2023
1 мин.

В онлайн-игру War Thunder добавят 23 робота из Atomic Heart

Но близняшек не будет

Разработчики популярной многопользовательской онлайн-игры War Thunder сообщили, что в экшене появятся боевые роботы из нашумевшей Atomic Heart.

В онлайн-игру War Thunder добавят 23 робота из Atomic Heart

Фото: Gaijinent.com

Игрокам будут доступны советские военные роботы «Сипуха», «Шмель», «Ежиха» и «Беляш» и другие. Всего 23 робота. При этом роботы-женщины, близняшки Правая и Левая, в игре не появятся — таких планов нет.

Перед релизом будет проведено тестирование. Но какая-либо детализированная информация появится позже.

Новости партнеров
Новости партнеров