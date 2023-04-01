В онлайн-игру War Thunder добавят 23 робота из Atomic Heart

Игрокам будут доступны советские военные роботы «Сипуха», «Шмель», «Ежиха» и «Беляш» и другие. Всего 23 робота. При этом роботы-женщины, близняшки Правая и Левая, в игре не появятся — таких планов нет.

Перед релизом будет проведено тестирование. Но какая-либо детализированная информация появится позже.