В онлайн-магазине игр PlayStation отдают свежие хиты со скидкой

Полный список игр можно изучить на официальном сайте компании, там и вправду можно найти игру почти на любой вкус. Что интересно, распродажа, запущенная в честь Хэллоуина, включает в себя не только хоррор-игры, но также и шутеры, боевики и проектов других жанров.

Самыми интересными предложениями можно назвать Devil May Cry 5, которую можно купить за 1 799 рублей вместо 3 499 (размер скидки составляет 48%) и The Division 2, за которую просят 1 499 рублей вместо 4 499 (на эту игру скидка составляет уже 66%) — причем желающим приобрести игру от Ubisoft стоит поторопиться, так как данное предложение закончится уже 24 октября!