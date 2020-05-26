В онлайн-магазине Microsoft появилась страница консоли нового поколения Xbox Series X

Напомним, что на июнь 2020 года Microsoft наметила еще одно мероприятие, наполнение которого пока что неизвестно. Но если верить интернет-инсайдерам, именно нам нем компания намерена представить куда больше информации о самой консоли, а также назвать точную дату ее выхода и цену.

Что интересно, главный конкурент компании Билла Гейтса на игровом рынке, Sony, до сих пор так и не показала свою новую консоль - PlayStation 5.