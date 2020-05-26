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В онлайн-магазине Microsoft появилась страница консоли нового поколения Xbox Series X
Ждем “ответочки” от Sony с ее PlayStaion 5
Буквально недавно Microsoft показала первый трейлеры игр, которые выйдут на Xbox Series X, а уже сейчас в онлайн-магазине компании появилась страница консоли нового поколения.
К сожалению, на ней никакой информации о цене и точной даты поступления новинки в продажу. Но зато именно там Microsoft в очередной раз подтвердила, что нам стоит ждать выхода устройства уже в рождественские праздники текущего года.
Напомним, что на июнь 2020 года Microsoft наметила еще одно мероприятие, наполнение которого пока что неизвестно. Но если верить интернет-инсайдерам, именно нам нем компания намерена представить куда больше информации о самой консоли, а также назвать точную дату ее выхода и цену.
Что интересно, главный конкурент компании Билла Гейтса на игровом рынке, Sony, до сих пор так и не показала свою новую консоль - PlayStation 5.