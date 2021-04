В онлайн-магазине PlayStation началась масштабная распродажа со скидками до 85%

Так, например, Persona 5 Royal можно купить на 50% дешевле обычного, а бандл Kingdom Hearts All-In-One Package на все 75%, сообщает страница распродажи. Ещё одним интересным предложением является NieR: Automata Game of the YoRHa Edition — за неё просят на 50% меньше, чем в обычное время.

Вместе с тем Sony продолжает акцию Games Under $20 Sale, в которую вошли такие проекты как Star Wars Squadrons, The Witcher 3, The Sims 4, The Division 2, Watch Dogs 2 и т.д.

Если хотели купить что-нибудь на «Золотой неделе», то стоит поторопиться — акция действует до 13 мая 2021 года.