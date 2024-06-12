В оригинальный DOOM добавили оружие из трейлера новой «средневековой» части

Самое впечатляющее нововведение проекта — Shield Saw. Это щит, который также является бензопилой. Моддер Craneo уже добавил это оружие в оригинальную версию DOOM.

Craneo поделился видео, где показал, как он перенес Shield Saw в оригинальный DOOM.

Он превратил обычную бензопилу в оружие, которое одновременно защищает и атакует врагов, создавая баланс между защитой и нападением. В видео также видно, что Shield Saw можно бросать, что добавляет еще больше динамики.

Кроме того, Craneo добавил в DOOM еще одно оружие из DOOM: The Dark Ages — Skullcrusher, или Skul-Gun, который стреляет черепами. Хотя этот мод еще не завершен, Craneo предоставил ссылки на загрузку обоих дополнений.