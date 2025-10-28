В отличие от нового Xbox, PlayStation 6 не получит отдельный чип для ИИ

По данным источника, Sony, вероятно, сделает ставку на традиционную архитектуру без отдельного блока для обработки ИИ-задач.

Аналитики считают, что компания может использовать GPU для выполнения нейросетевых вычислений прямо во время игры, что позволит добиться нужного эффекта без дополнительных чипов.

Этот подход уже применялся в PlayStation 5 Pro, где улучшения в графике и апскейлинге реализованы за счет доработанного GPU, а не специализированного ИИ-модуля.

Эксперты полагают, что Sony продолжит развивать эту идею и в PS6, сохранив при этом высокую производительность и оптимизацию под игры.

Некоторые специалисты отмечают, что бум на NPU может оказаться временным трендом: пока нет доказательств, что выделенный ИИ-чип действительно необходим игровой консоли.