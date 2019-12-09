В PlayStation 5 одним геймпадом будут управлять три человека

Так, если первый игрок управляет аналоговыми стиками, то второй имеет контроль лишь над четырьмя главные кнопки управления, в то время как третий игрок вообще в имеет возможность управлять лишь триггерами. Учитывая то, что Sony описывает свою следующую консоль как настоящий прорыв на игровом рынке, вполне вероятно, что он реализует подобный мультиплеер если не на запуске PlayStation 5, то как минимум в самое ближайшее время после. Напомним, что анонс новой приставки от Sony ожидается в феврале, в то время как старт продаж намечен на рождественские праздники 2020 года.