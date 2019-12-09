В PlayStation 5 одним геймпадом будут управлять три человека
Как стало известно, еще в середине 2018 года Sony Interactive Entertainment подала в американское Ведомство по патентам и товарным знакам заявку с просьбой зарегистрировать на имя компании новый патент - патент на “раздвоение общих элементов управления и передачу элементов управления в видеоигре”. И вот на днях данное заявление было удовлетворено и японская компания завладела патентом, в котором в том числе описывается и то, как Sony Interactive Entertainment намеревается переизобрести мультиплеера с участием до 3 человек с каждой из сторон.
Так, если первый игрок управляет аналоговыми стиками, то второй имеет контроль лишь над четырьмя главные кнопки управления, в то время как третий игрок вообще в имеет возможность управлять лишь триггерами. Учитывая то, что Sony описывает свою следующую консоль как настоящий прорыв на игровом рынке, вполне вероятно, что он реализует подобный мультиплеер если не на запуске PlayStation 5, то как минимум в самое ближайшее время после. Напомним, что анонс новой приставки от Sony ожидается в феврале, в то время как старт продаж намечен на рождественские праздники 2020 года.