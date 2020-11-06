В PlayStation 5 появятся единые настройки для всех игр

Таким образом, пользователь может заблаговременно выбрать предпочитаемый уровень сложности в игре, а также установить высокое качество и определенную производительность. Также можно заранее выбрать язык озвучки и наличие субтитров. Все отобранные опции впоследствии будет автоматически применяться в любой запущенной игре.

Напомним, что россияне смогут приобрести PlayStation 5 уже в этом месяце, а именно 19 числа. Стоимость приставки без оптического привода составит 37,9 тыс рублей, тогда как модификация с дисководом оценена в 46,9 тыс рублей.