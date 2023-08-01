В PlayStation 5 появятся настройки громкости запуска и возможность сделать SSD ещё вместительнее

Среди новых функций настройка громкости и отключение приветственного сигнала, который издаётся при запуске или перегрузке PS5. Будет реализована поддержка системы Dolby Atmos, позволяющей создавать объёмный звук на совместимых с консолью телевизорах, саундбарах и домашних кинотеатрах.

Одним из крупных нововведений станет возможность расширять постоянную память с помощью SSD M.2 до 8 ТБ, а не ограничиваться 4 ТБ.

Известно, что в меню устройства появится тактильная отдача при навигации, а с помощью новой функции доступности можно будет подключать второй геймпад DualSense как вспомогательный. Тогда система сможет распознавать два контроллера как один.

Когда для PS5 выйдет заявленное обновление, неизвестно. По информации, релиз должен состояться до конца 2023 года.