В PlayStation 5 смогут играть люди с ограниченными возможностями

Заявляется наличие опции, преобразующей текст в речь, что может помочь в игре людям с нарушениями слуха. Кроме того, в консоли будет функция инвертирования цветов, созданная для игроков с проблемами зрения. Также в пятом поколении приставки Sony будет возможность настроить сопоставление кнопок.

Помимо прочего геймеры, не имеющие возможность печатать с клавиатуры, смогут пользоваться голосовым вводом информации. Разработчики проработали и настройки отображения экрана. К примеру, коррекция цвета не только улучшает картинку, но и делает графику игры более доступной для людей с проблемами зрения. Адаптирован и джойстик DualSense, который получил регулируемую тактильную обратную связь и уровни усилия срабатывания.