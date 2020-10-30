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В PlayStation 5 смогут играть люди с ограниченными возможностями
Для этого предусмотрены специальные функции
Японская компания Sony рассказала о том, что в PlayStation 5 смогут играть люди с ограниченными возможностями. Компания отметила, что и в PlayStation 4 имелись соответствующие функции, однако в новом поколении их будет куда больше.
Заявляется наличие опции, преобразующей текст в речь, что может помочь в игре людям с нарушениями слуха. Кроме того, в консоли будет функция инвертирования цветов, созданная для игроков с проблемами зрения. Также в пятом поколении приставки Sony будет возможность настроить сопоставление кнопок.
Помимо прочего геймеры, не имеющие возможность печатать с клавиатуры, смогут пользоваться голосовым вводом информации. Разработчики проработали и настройки отображения экрана. К примеру, коррекция цвета не только улучшает картинку, но и делает графику игры более доступной для людей с проблемами зрения. Адаптирован и джойстик DualSense, который получил регулируемую тактильную обратную связь и уровни усилия срабатывания.