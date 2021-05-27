В PlayStation подтвердили выпуск "больших игр" на смартфонах

Так, по словам Райана, компания действительно намерена выйти на рынок мобильных игр. Он отметил, что в будущем прямо со смартфонов можно будет играть в AAA-игры, а также пользоваться сервисами PlayStation. Сообщается, что PlayStation планируют сделать более “социальным” брендом. Причем делать это хотят не только с помощью выхода больших игр на смартфоны, но и посредством выхода фильмов. Источники заявляют, что Sony Pictures уже производит более десятка различных адаптаций.

Напомним, что на выход "больших" игр PlayStation на смартфонах намекала и вакансия, которую заметили на сайте Sony в апреле. Тогда компания искала главу мобильного подразделения PlayStation.