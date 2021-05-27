Игры
Сегодня в 10:29
В PlayStation подтвердили выпуск "больших игр" на смартфонах
Выпущены будут и мобильные версии сервисов бренда
В PlayStation подтвердили выпуск "больших игр" на смартфонах. Об этом сообщил глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Так, по словам Райана, компания действительно намерена выйти на рынок мобильных игр. Он отметил, что в будущем прямо со смартфонов можно будет играть в AAA-игры, а также пользоваться сервисами PlayStation. Сообщается, что PlayStation планируют сделать более “социальным” брендом. Причем делать это хотят не только с помощью выхода больших игр на смартфоны, но и посредством выхода фильмов. Источники заявляют, что Sony Pictures уже производит более десятка различных адаптаций.
Напомним, что на выход "больших" игр PlayStation на смартфонах намекала и вакансия, которую заметили на сайте Sony в апреле. Тогда компания искала главу мобильного подразделения PlayStation.