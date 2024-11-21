В PlayStation Portal появилась функция запуска игр для PS5 из облака

The Verge сообщает, что часть функций PlayStation Plus не будет доступна при облачной потоковой передаче на PlayStation Portal, в том числе пробные версии игр, групповой голосовой чат, приглашения в игры для некоторых игр, 3D-звук и внутриигровые покупки. При этом нельзя передавать на консоль игры для PS4 или PS3. Детские учётные записи также не будут поддерживать облачные игры.

Чтобы стать участником бета-тестирования облачного гейминга на PlayStation Portal, нужно быть подписчиком PlayStation Plus Premium. А для потоковой передачи в разрешении 720p потребуется интернет со скоростью не менее 7 Мбит/с, а для качества 1080p — не менее 13 Мбит/с.

Функция будет запущена во многих странах, но России в списке нет.