Игры
Сегодня 20:13
В PlayStation Store началась крупная распродажа со скидками до 80%
Продают очень многое: от Red Dead Redemption 2 и до сезонного абонемента к Deus Ex: Mankind Divided
Не успела закончиться одна распродажа в PlayStation Store, как тут же стартовала новая — на этот раз на сайте предлагаются игры и дополнения к ним со скидками вплоть до 80%.
Так, крайне популярный вестерн от создателей серии GTA — Red Dead Redemption 2 — прямо сейчас можно купить в “максимальной комплектации” со скидкой в 66% за 1 999 рублей вместо традиционных 5 899 рублей.
Также приятная скидка ожидает тех, кто захочет приобрести PS4-версию культовой ролевой игры “Ведьмак 3: Дикая Охота”: ее в PS Store продают за 899 рублей вместо привычных 2 599 рублей, то есть скидкой 65%.
Из дополнений можно выбрать сезонный пропуск к Deus Ex: Mankind Divided, который в период акции оценен в 213 рублей вместо 1069 рублей. С полным перечнем предложений можно ознакомиться на официальном сайте распродажи.