В PlayStation Store одна игра для разных пользователей может стоить по-разному

Опубликовано 29 ноября 2025, 11:151 мин.
В PlayStation Store одна игра для разных пользователей может стоить по-разномуSony тестирует новое ценообразование
По сообщениям портала PSprices, Sony проводит тестирование стратегий динамического ценообразования в европейском PlayStation Store, где одна и та же игра может иметь разные цены для разных пользователей. Обозреватели PSprices обнаружили соответствующие изменения в API PlayStation Store в Европе.
В эксперименте участвуют более 50 игр и 30 регионов, включая Германию, Францию, Великобританию, Испанию и другие. Пользователи из тестовой группы видят, что цены снижены на 5-17% по сравнению со стандартными.
Ниже приведён список игр, на которые это повлияет, а также разница в ценах:
- WWE 2K25 — 61,82 Евро (цена снижена с 74,99 евро, что соответствует скидке в 17,6%).
- Warhammer 40,000: Космический десант 2 — 58,35 Евро (по сравнению с 69,99 евро, скидка 16,6%).
- "Цивилизация VII" Сида Мейера — 62,63 Евро (по сравнению с 69,99 евро, скидка 10,5%).
- Kingdom Come: Deliverance II — 62,64 Евро (цена снижена с 69,99 евро, скидка 10,5%).
- Mafia: The Old Country — 47,35 Евро (по сравнению с 49,99 евро, скидка 5,3%).
Аналитики отмечают, что Sony изучает эластичность спроса — как изменения цен влияют на покупательское поведение пользователей. Компания пока официально не объявляла о каких-либо планах по внедрению динамического ценообразования.