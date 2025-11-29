Игры
В PlayStation Store одна игра для разных пользователей может стоить по-разному

Sony тестирует новое ценообразование
По сообщениям портала PSprices, Sony проводит тестирование стратегий динамического ценообразования в европейском PlayStation Store, где одна и та же игра может иметь разные цены для разных пользователей. Обозреватели PSprices обнаружили соответствующие изменения в API PlayStation Store в Европе.
В эксперименте участвуют более 50 игр и 30 регионов, включая Германию, Францию, Великобританию, Испанию и другие. Пользователи из тестовой группы видят, что цены снижены на 5-17% по сравнению со стандартными.

Ниже приведён список игр, на которые это повлияет, а также разница в ценах:

  • WWE 2K25 — 61,82 Евро (цена снижена с 74,99 евро, что соответствует скидке в 17,6%).
  • Warhammer 40,000: Космический десант 2 — 58,35 Евро (по сравнению с 69,99 евро, скидка 16,6%).
  • "Цивилизация VII" Сида Мейера — 62,63 Евро (по сравнению с 69,99 евро, скидка 10,5%).
  • Kingdom Come: Deliverance II — 62,64 Евро (цена снижена с 69,99 евро, скидка 10,5%).
  • Mafia: The Old Country — 47,35 Евро (по сравнению с 49,99 евро, скидка 5,3%).

Аналитики отмечают, что Sony изучает эластичность спроса — как изменения цен влияют на покупательское поведение пользователей. Компания пока официально не объявляла о каких-либо планах по внедрению динамического ценообразования.

