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Сегодня в 09:27
В PlayStation Store проходит весенняя распродажа игр со скидками до 86%
От Ведьмака до Red Dead Redemption 2
В онлайн-магазине PlayStation Store проходит весенняя распродажа игр с большими скидками — до 86%. В ней можно встретить Watch Dogs: Legion, Ведьмак, Red Dead Redemption 2 и другие популярные тайтлы.
Так, с 80% скидкой можно ухватить ряд игр. В частности, культовый файтинг TEKKEN 7. Напомним, что в обычное время он продается за 3 219 рублей, тогда как сейчас доступен за 643.
На 80% упала и стоимость многопользовательского симулятора выживания ARK: Survival Evolved. Его продают за 639 рублей вместо 3 199.
С 3 999 рублей до 1 159 упала стоимость Assassin's Creed Одиссея.
В то же время, с 67% скидкой можно приобрести и хоррор-игру Resident Evil 3.
Ознакомиться с остальными играми, которые продаются со скидками, можно по этой ссылке.