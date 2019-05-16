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Сегодня 11:35

В PlayStation Store запустили майские распродажи

Скидки до 80%

Компания Sony объявила о старте в PlayStation Store майских распродаж со скидками до 80%. Акция «Майские скидки» действует до 30 мая.

Среди самых интересных предложений:

  • Sniper Elite 4 (скидка 77%) — 899 рублей вместо 3999
  • Bulletstorm: Full Clip Edition Duke Nukem Bundle (скидка 75%) — 799 рублей вместо 3249
  • ABZÛ (скидка 74%) — 359 рублей вместо 1399
  • Torment: Tides of Numenera (скидка 72%) — 799 рублей вместо 2899
  • XCOM 2 (скидка 70%) — 899 рублей вместо 2999
  • Trine Trilogy (скидка 70%) — 649 рублей вместо 2199
  • LIMBO & INSIDE Bundle (скидка 70%) — 574 рублей вместо 1949
  • Dungeons 3 (скидка 68%) — 899 рублей вместо 2899
  • Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr (скидка 62%) — 1299 рублей вместо 3499
  • NBA 2K Playgrounds 2 (скидка 59%) — 899 рублей вместо 2199
  • Hellblade: Senua’s Sacrifice (скидка 59%) — 899 рублей вместо 2199
  • Strange Brigade (скидка 59%) — 1299 рублей вместо 3199
  • Jurassic World Evolution (скидка 58%) — 1199 рублей вместо 2899
  • L. A. Noire (скидка 55%) — 899 рублей вместо 1999
  • God of War III: обновленная версия (скидка 55%) — 899 рублей вместо 1999
  • GTA V (скидка 55%) — 899 рублей вместо 1999
  • Ruiner (скидка 52%) — 574 рубля вместо 1199
  • Guacamelee! 2 (скидка 48%) — 719 рублей вместо 1399
  • Just Cause 4 (скидка 47%) — 1999 рублей вместо 3799
  • Middle-earth Shadow of War (скидка 43%) — 1299 рублей вместо 2299
  • Mutant Year Zero: Road to Eden (скидка 31%) — 1749 рублей вместо 2549
  • Dead Cells (скидка 26%) — 1099 рублей вместо 1499
  • Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (скидка 20%) — 2799 рублей вместо 3499
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