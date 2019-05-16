В PlayStation Store запустили майские распродажи

Компания Sony объявила о старте в PlayStation Store майских распродаж со скидками до 80%. Акция «Майские скидки» действует до 30 мая.
Среди самых интересных предложений:
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