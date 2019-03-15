В PlayStation Store запустили сразу новое «Предложение на выходные»

Компания Sony объявила о начале в PlayStation Store новой акции выходного дня — «Предложение на выходные». Также в PlayStation всё ещё действует «Предложение недели» со скидками до 32% на разные издания Red Dead Redemption 2.
В рамках акции «Предложения на выходные» можно купить игры со скидкой до 77%:
- Alien: Isolation Коллекция (скидка 77%) — 791 рублей рубля вместо 3199
- Alien: Isolation (скидка 71%) — 574 рублей рубля вместо 1999
- Firewatch (скидка 74%) — 359 рублей вместо 1399
- WWE 2K19 (скидка 63%) — 1499 рублей вместо 4099
- NBA 2K19 (скидка 62%) — 1499 рублей вместо 3999
- Call of Duty: WWII – Gold Edition (скидка 55%) — 1799 рублей вместо 3999
- Call of Duty: WWII – Digital Deluxe (скидка 55%) — 2599 рублей вместо 5899
- Spyro + Crash Remastered (скидка 36%) — 2899 рублей вместо 4599