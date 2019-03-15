В PlayStation Store запустили сразу новое «Предложение на выходные»

Компания Sony объявила о начале в PlayStation Store новой акции выходного дня — «Предложение на выходные». Также в PlayStation всё ещё действует «Предложение недели» со скидками до 32% на разные издания Red Dead Redemption 2.

В рамках акции «Предложения на выходные» можно купить игры со скидкой до 77%: