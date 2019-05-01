В PlayStation Store запустили сразу три распродажи

Компания Sony объявила о старте в PlayStation Store сразу нескольких новых распродаж — «Хиты Японии», «Игры дешевле 1100 рублей» и «Игры дешевле 360 рублей».
Все три акции действуют в PlayStation Store до 16 мая 2019 года. Среди интересных предложений «Хитов Японии», включающей более 500 наименований:
- Persona 5 (скидка 70%) — 1199 рублей вместо 3999
- Dragon Ball Fighterz (скидка 60%) — 1499 рублей вместо 3749
- Soulcalibur VI (скидка 56%) —1799 рублей вместо 4099
- Shadow of the Colossus (скидка 47%) — 1199 рублей вместо 2299
- Ace Combat 7: Skies Unknown (скидка 47%) — 2299 рублей вместо 4372
- Dark Souls: Remastered (скидка 42%) — 1499 рублей вместо 2599
- Resident Evil 2 (скидка 34%) — 2299 рублей вместо 3499
- Kingdom Hearts III (скидка 33%) — 2545 рублей вместо 3799
- NieR: Automata Game of the YoRHa Edition (скидка 25%) — 1724 рублей вместо 2299
Игры до 1100 рублей, всего более 100 предложений:
- Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands (скидка 65%) — 899 рублей вместо 2599
- Burnout Paradise Remastered (скидка 60%) — 599 рублей вместо 1499
Divinity Original Sin - Enhanced Edition (скидка 59%) — 929 рублей вместо 2299
Игры до 360 рублей, всего более 100 предложений:
- Dishonored: Death of the Outsider (скидка 76%) — 359 рублей 1499
- Pyre (скидка 74%) — 359 рублей вместо 1399
- The Vanishing of Ethan Carter (скидка 73%) — 359 рублей вместо 1349
- The Evil Within (скидка 70%) — 359 рублей вместо 1199