В PlayStation Store запустили сразу три распродажи

Компания Sony объявила о старте в PlayStation Store сразу нескольких новых распродаж — «Хиты Японии», «Игры дешевле 1100 рублей» и «Игры дешевле 360 рублей».

Все три акции действуют в PlayStation Store до 16 мая 2019 года. Среди интересных предложений «Хитов Японии», включающей более 500 наименований: