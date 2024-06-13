В популярной детской игре Fortnite появятся участники группы Metallica

Опубликовано 13 июня 2024, 07:26
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В популярной детской игре Fortnite появятся участники группы MetallicaОлды всплакнут
Epic Games объявила, что 13 июня в Fortnite начнется «Сезон Metallica».
Группа Metallica выступит в режиме Fortnite Festival, и их можно будет увидеть «вживую». Концерты пройдут 22 июня в 21:00, 00:00 и 06:00 по московскому времени, а также 23 июня в 17:00, 21:00 и 00:00.
Также в игре появится новый режим с музыкальной PvP-ареной для 16 игроков, а также новый «фестивальный» сезон с боевым пропуском, включающим тематические награды.
Игроки смогут получить экипировку членов группы: Джеймса Хэтфилда, Кирка Хэммета, Роберта Трухильо и Ларса Ульриха.
С 13 июня в магазине появятся специальные тематические товары, включая особую гитару Ride the Lightning, которая может ослеплять врагов молниями. С 18 июня стартует кубок Metallica в формате «Королевской битвы».