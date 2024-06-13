В популярной детской игре Fortnite появятся участники группы Metallica

Группа Metallica выступит в режиме Fortnite Festival, и их можно будет увидеть «вживую». Концерты пройдут 22 июня в 21:00, 00:00 и 06:00 по московскому времени, а также 23 июня в 17:00, 21:00 и 00:00.

Также в игре появится новый режим с музыкальной PvP-ареной для 16 игроков, а также новый «фестивальный» сезон с боевым пропуском, включающим тематические награды.

Игроки смогут получить экипировку членов группы: Джеймса Хэтфилда, Кирка Хэммета, Роберта Трухильо и Ларса Ульриха.

С 13 июня в магазине появятся специальные тематические товары, включая особую гитару Ride the Lightning, которая может ослеплять врагов молниями. С 18 июня стартует кубок Metallica в формате «Королевской битвы».