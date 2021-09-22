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В популярной гоночной игре для Xbox и ПК появится режим из онлайн-шутера PUBG

Ну или из Fortnite, если вам ближе проект от Epic Games

Forza Horizon 5 — потенциально одна из самых красивых и ожидаемых гоночных игр для Xbox и компьютеров, способная составить определённую конкуренцию новой Gran Turismo 7 от Sony.