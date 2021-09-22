В популярной гоночной игре для Xbox и ПК появится режим из онлайн-шутера PUBG

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В популярной гоночной игре для Xbox и ПК появится режим из онлайн-шутера PUBGНу или из Fortnite, если вам ближе проект от Epic Games
Forza Horizon 5 — потенциально одна из самых красивых и ожидаемых гоночных игр для Xbox и компьютеров, способная составить определённую конкуренцию новой Gran Turismo 7 от Sony.
И вот, как стало известно, разработчики из Playground Games решили добавить в свой проект необычный для жанра онлайн-режим — The Eliminator. По своей сути, он представляет из себя королевскую битву — ту самую, которая легла в основу сразу двух популярнейших мультиплеерных шутера PUBG и Fortnite.
Взглянуть на The Eliminator можно в свежем ролике, опубликованном на YouTube-канале студии-разработчика. Там же можно узнать, как будут выглядеть прочие режимы в Forza Horizon 5.
Напомним, что релиз игры состоится уже 9 ноября 2021 года. Целевыми платформами проекта являются ПК (игра выйдет в том числе и в Steam), Xbox Series X/S и Xbox One. По старой традиции Microsoft, новинка также появится в Xbox Game Pass непосредственно в день выхода.