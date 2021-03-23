В популярной игре Fortnite возобновятся виртуальные концерты

Уже 26 марта свой виртуальный концерт проведёт электро-музыкант Kaskade. Как пишет The Verge, событие будет приурочено к предстоящему сезону Rocket League внутри Fortnite. В свою очередь сам исполнитель, по всей видимости, решил использовать популярную игру в качестве платформы для рекламы недавно вышедшего EP-альбома Reset.

Напомним, что создатели Fortnite, компания Epic Games, прямо сейчас судятся с Apple. Причиной судебной тяжбы стало несогласие игрового разработчика с 30%-комиссией в App Store, установленной купертиновцами.