В популярной игре Minecraft поставили спектакль по мотивам пьесы «Недоросль»

В качестве режиссёра постановки выступил Эдгар Закарян, сообщает ТН. Помогал ему художник-архитектор Андрей Воронов. Общими усилиями они «перенесли» действие комедии из дворянского дома в свинарник. В остальном сюжет пьесы остался прежним: она рассказывает историю богатой помещицы, 16-летний сын которой вырос глупым и избалованным молодым человеком.

Премьера постановки прошла в Minecraft 15 декабря 2020 года. Посмотреть её можно и в записи, в YouTube-аккаунте театра.