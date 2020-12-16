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В популярной игре Minecraft поставили спектакль по мотивам пьесы «Недоросль»
Современные проблемы требуют современных решений
Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы во многие аспекты нашей жизни. Многие офисные сотрудники перешли на удалёнку, но что делать работникам театров? Как оказалось, также уходить в онлайн. Так, например, накануне в популярной игре Minecraft поставили спектакль по мотивам пьесы «Недоросль».
В качестве режиссёра постановки выступил Эдгар Закарян, сообщает ТН. Помогал ему художник-архитектор Андрей Воронов. Общими усилиями они «перенесли» действие комедии из дворянского дома в свинарник. В остальном сюжет пьесы остался прежним: она рассказывает историю богатой помещицы, 16-летний сын которой вырос глупым и избалованным молодым человеком.
Премьера постановки прошла в Minecraft 15 декабря 2020 года. Посмотреть её можно и в записи, в YouTube-аккаунте театра.