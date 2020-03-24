В популярной игре об эпидемиях появится новый режим со спасением человечества

Подобное решение было принято после того, как разработчиков, во время их попыток договориться о пожертвовании 250 тыс долларов для ВОЗ, попросили о создании игры, в которой игроки смогут останавливать вспышку пандемии. В итоге студия решила, что разрабатывать подобную игру с нуля будет не очень удобно, в связи с чем решила ускорить разработку соответствующего режима в своем главном приложении для различных устройств.

Что интересно, при разработке нового режима участвуют не только штатные эксперты компании-разработчика, но также и специалисты самой ВОЗ. К сожалению, дата выхода обновления пока не сообщается.