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В популярной компьютерной игре воссоздали мир из фильмов про Гарри Поттера
Масштаб проекта завораживает
Minecraft — поистине удивительный проект, который навсегда останется в истории. Мало того, что игра сделала своего создателя в одночасье долларовым миллиардером, так она еще умудряется удивлять даже спустя многие годы после своего релиза. Так, разработчики из The Floo Network опубликовали в сети свежий игровой трейлер Minecraft School of Witchcraft and Wizardry — игры про мир “Гарри Поттера» на движке Minecraft.
Да, Minecraft на протяжении всей истории своего существования славился тем, что пользователи создавали в ней по-настоящему масштабные и интересные проекты, но на этот раз команда разработчиков из The Floo Network подготовили, пожалуй, самый интересный продукт на базе игры Microsoft. В первую очередь связано это с тем, насколько масштабным получается итоговая работа авторов: они сумели воссоздать абсолютно все знаковые локации из книг, а также разработать вполне уникальный геймплей с использованием магии, лутом и квестами.
На данный моменту модификации отсутствует точная дата выхода, но в случае, если вы поддержите автора на сервисе Patreon, то он предоставит вам доступ к текущей версии карты.