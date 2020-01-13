В популярной компьютерной игре воссоздали мир из фильмов про Гарри Поттера

Да, Minecraft на протяжении всей истории своего существования славился тем, что пользователи создавали в ней по-настоящему масштабные и интересные проекты, но на этот раз команда разработчиков из The Floo Network подготовили, пожалуй, самый интересный продукт на базе игры Microsoft. В первую очередь связано это с тем, насколько масштабным получается итоговая работа авторов: они сумели воссоздать абсолютно все знаковые локации из книг, а также разработать вполне уникальный геймплей с использованием магии, лутом и квестами.

На данный моменту модификации отсутствует точная дата выхода, но в случае, если вы поддержите автора на сервисе Patreon, то он предоставит вам доступ к текущей версии карты.