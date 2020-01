В популярной компьютерной игре воссоздали мир из фильмов про Гарри Поттера

Minecraft — поистине удивительный проект, который навсегда останется в истории. Мало того, что игра сделала своего создателя в одночасье долларовым миллиардером, так она еще умудряется удивлять даже спустя многие годы после своего релиза. Так, разработчики из The Floo Network опубликовали в сети свежий игровой трейлер Minecraft School of Witchcraft and Wizardry — игры про мир “Гарри Поттера» на движке Minecraft.