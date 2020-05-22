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В популярной онлайн-игре Fortnite покажут фильм режиссера "Темного рыцаря"
“Интерстеллар”? Или, может, “Помни”?
Популярная онлайн-игра Fortnite становится все более обширной площадкой, чем просто “шутер для детей” — там периодически проходят концерты крупнейших звезд, сегодня ночью в игре прошла премьера нового трейлера “Довода” — очередной картины Кристофера Нолана, снявшего в свое время оскароносного “Темного рыцаря”, а уже совсем скоро в Fortnite покажут неназванный фильм режиссера.
”Как объявил Джефф Кейли, в ближайшие месяцы мы покажем культовый полнометражный фильм Кристофера Нолана на мегаэкране ‘’Королевской вечеринки’’. Ожидайте подробные сведения о фильме и времени показа”, — рассказал журналист и ведущий Джефф Кейли.
Судя по всему, компания Epic Games тесно сотрудничает с кинокомпанией, которая занимается производством “Довода”. И именно в рамках необычной рекламной компании и произойдет демонстрация одного из фильмов культового режиссера современности.