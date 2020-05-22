В популярной онлайн-игре Fortnite покажут фильм режиссера "Темного рыцаря"

”Как объявил Джефф Кейли, в ближайшие месяцы мы покажем культовый полнометражный фильм Кристофера Нолана на мегаэкране ‘’Королевской вечеринки’’. Ожидайте подробные сведения о фильме и времени показа”, — рассказал журналист и ведущий Джефф Кейли.

Судя по всему, компания Epic Games тесно сотрудничает с кинокомпанией, которая занимается производством “Довода”. И именно в рамках необычной рекламной компании и произойдет демонстрация одного из фильмов культового режиссера современности.