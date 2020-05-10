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В популярном военном симуляторе прошел виртуальный Парад Победы
Речь о War Thunder
В популярном военном симуляторе прошел виртуальный Парад Победы. Речь об игре War Thunder, в которой вчера прошла масштабная реконструкция, приуроченная к Параду Победы СССР и стран-союзников 75-летней давности.
Представители крупнейшего независимого российского разработчика Gaijin Entertainment рассказали, что образцы боевой техники выглядят как 75 лет назад. Напомним, что в рамках исторического парада эксплуатировалась лишь наземная техника, тогда как в виртуальном параде от Gaijin Entertainment были представлены и боевые летательные аппараты, что, к слову, является единственным отличием парадов.
Однако War Thunder не единственная игра, в которой прошел виртуальный Парад Победы. Аналогичная акция прошла и в корабельном симуляторе World of Warships, благодаря чему геймеры смогли посмотреть виртуальный парад, в котором участвовали корабли-герои флотов СССР и союзников.