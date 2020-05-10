В популярном военном симуляторе прошел виртуальный Парад Победы

Представители крупнейшего независимого российского разработчика Gaijin Entertainment рассказали, что образцы боевой техники выглядят как 75 лет назад. Напомним, что в рамках исторического парада эксплуатировалась лишь наземная техника, тогда как в виртуальном параде от Gaijin Entertainment были представлены и боевые летательные аппараты, что, к слову, является единственным отличием парадов.