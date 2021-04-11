В популярные игры для PlayStation можно будет сыграть на смартфоне

Так, выяснилось, что японский гигант находится в поисках главы мобильного направления в рамках подразделения PlayStation, что и намекает на выпуск мобильных версий популярных тайтлов. Отмечается, что в задачи нового работника войдет переработка и выполнение бизнес-плана на 3-5 лет, связанных с реализацией мобильных проектов. От сотрудника также потребуют проработать стратегию для PlayStation Studios. Также от него будут ждать помощи в создани основы для возможностей для будущего роста,

“Вы будете руководить всеми аспектами, связанными с расширением разработки наших игр, начиная с консолей и РС, и заканчивая мобильными платформами и развивающимися сервисами. Важным моментом является успешная адаптация самых популярных франшиз PlayStation для мобильных платформ”, — сообщается в описании вакансии.