В «портативной» консоли PlayStation Portal появился смысл — ее взломали и запустили эмулятор PSP

Опубликовано 20 февраля 2024, 13:30
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В «портативной» консоли PlayStation Portal появился смысл — ее взломали и запустили эмулятор PSPНо купить саму PSP в интернете все еще куда более логичная затея
«Карманная» консоль Sony подверглась взлому — на PlayStation Portal удалось запустить нативную версию Grand Theft Auto: Liberty City Stories.
Для реализации этой задачи хакерам потребовалось чуть больше месяца.
Энтузиасты смогли запустить на устройстве эмулятор PlayStation Portable (PPSSPP) — еще одной портативной консоли Sony, вышедшей в 2005 году.
По словам одного из хакеров, принимавшего участие во взломе девайса, это была напряженная работа. Энтузиасты не намерены выпускать джейлбрейк в общее пользование.
Взлом производился программным путем без использования сторонних чипов. Хакеры выяснили, что объем накопителя PlayStation Portal — 6 ГБ.
Напомним, что PS Portal — это «портативная» консоль для стриминга игр с PlayStation 5 без возможности нативного запуска. Ее выпуск состоялся в ноябре 2023 года. Стоимость гаджета составляет $200.