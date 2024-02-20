В «портативной» консоли PlayStation Portal появился смысл — ее взломали и запустили эмулятор PSP

Для реализации этой задачи хакерам потребовалось чуть больше месяца.

Энтузиасты смогли запустить на устройстве эмулятор PlayStation Portable (PPSSPP) — еще одной портативной консоли Sony, вышедшей в 2005 году.

По словам одного из хакеров, принимавшего участие во взломе девайса, это была напряженная работа. Энтузиасты не намерены выпускать джейлбрейк в общее пользование.

Взлом производился программным путем без использования сторонних чипов. Хакеры выяснили, что объем накопителя PlayStation Portal — 6 ГБ.

Напомним, что PS Portal — это «портативная» консоль для стриминга игр с PlayStation 5 без возможности нативного запуска. Ее выпуск состоялся в ноябре 2023 года. Стоимость гаджета составляет $200.