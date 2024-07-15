В портфолио разработчика Bioshock 4 нашли первый скриншот игры

Этот снимок из игры показывает интерфейс и оружие. Скриншот был найден на странице одного из художников 2K Visual Effects.

Изображение, датированное 2021 годом, демонстрирует раннюю версию проекта, известную под кодовым названием «Parkside». По информации инсайдеров, действие Bioshock 4 развернется в Антарктике в 1960-х годах, в городе под названием Borealis.