В портфолио разработчика Bioshock 4 нашли первый скриншот игры

В портфолио разработчика Bioshock 4 нашли первый скриншот игрыНаконец-то! Ждем новых подробностей
Этот снимок из игры показывает интерфейс и оружие. Скриншот был найден на странице одного из художников 2K Visual Effects.
Изображение, датированное 2021 годом, демонстрирует раннюю версию проекта, известную под кодовым названием «Parkside». По информации инсайдеров, действие Bioshock 4 развернется в Антарктике в 1960-х годах, в городе под названием Borealis.
На скриншоте видна структура с шаром света на вершине, напоминающая маяк. Также показано оружие — дробовик с рикошетными патронами. Это может свидетельствовать о том, что в игре будут уникальные способности и характеристики оружия.
Интерфейс игры предполагает, что игрок сможет носить до трех видов оружия одновременно, что отличается от предыдущих частей серии.
В левом нижнем углу отображены иконки способностей, которые, вероятно, будут перезаряжаться со временем.