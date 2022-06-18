В приложении Xbox для компьютеров появится оценка производительности операционной системы

Работа над индикатором производительности велась с декабря и теперь ожидается её релиз. Приложение будет сравнивать системные требования компьютера и игры, выдавая пользователю информацию для экономии времени, во избежание напрасных ожиданий.

Но информативность программы будет зависеть от количества установок игры на компьютеры с аналогичным аппаратным обеспечением. Поэтому результат оценки будет выводиться для игр с достаточной пользовательской базой.

«Если ваш компьютер не подходит для запуска требовательной к графике игры, вы сможете просмотреть системные требования игры, чтобы получить более подробную информацию о том, что вам нужно сделать», — объяснила работу функции старший менеджер по продукту Xbox Experiences Тила Нгуен.