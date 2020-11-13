В PS4-игры начали добавлять новейшую вибрацию контроллера DualSense

Таким образом, как минимум в этих двух играх можно будет ощутить всю прелесть управления нового поколения, сообщает GamesRadar. Какие именно действия и какой вибрацией будут сопровождаться — пока не до конца ясно. Но сам факт того, что игры с уже устаревшей консоли будут использовать “фишки” нового контроллера в режиме обратной совместимости, явно не может не радовать.

Напомним, что релиз PlayStation 5 в некоторых странах состоялся уже вчера, 12 ноября 2020 года. Старт продаж консоли в России намечен на следующую неделю — 19 ноября. Цена консоли в версии без дисковода составит 37,999 рублей, а за вариант с оптическим приводом обойдется уже в 46,999 рублей.