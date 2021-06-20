В PUBG Mobile для Индии кровь сделали зеленой

В частности, изменилось само название игры. Так, игру в Индии можно в раннем доступе скачать под названием Battlegrounds Mobile India. Помимо прочего компания изменила систему учетных записей, а также сделала кровь зеленой.

PUBG Mobile в Индии запретили вместе с сотнями прочих приложений, которых обвинили в связи с китайскими компаниями. После этого представители PUBG Studio объявили о том, что вновь выйдут на индийский рынок со своим тайтлом уже в обновленном виде, то есть с новыми функционалом для пользователей региона.