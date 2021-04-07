В PUBG Mobile добавили Кинг Конга и Годзиллу

Данное нововведение приурочено к выходу фильма “Годзилла против Конга”. Так, геймеры смогут увидеть в игре этих монстров и собрать уникальный контент, посвященный недавней премьере фильма. Помимо прочего в игре появился режим “Клоунские фокусы”, который открывает пользователям возможность искать клоунские жетоны. Их, в свою очередь, можно будет поменять на специальное снаряжение, припасы и прочие стратегические предметы.

Нескольким ранее специалисты компании SensorTower провели исследование, по результатам которого стало известно, сколько денег принесла PUBG Mobile своим разработчикам с момента выхода. Выяснилось, что ее создателям –– компании Tencent –– удалось заработать на королевской битве более 5 млрд долларов.