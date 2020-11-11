В PUBG Mobile появится матч в стиле игры Metro Exodus

Так, разработчики оформили карту «Эрангель» в стиле Metro Exodus, добавив соответствующий тематический режим матча. Отмечается, что правила в новом тематическом матче Metro Royale будут соответствовать тем же, что установлены в обычном режиме, однако с некоторыми модификациями. В частности, в матче будут присутствовать монстры по играм и книгам “Метро”, способные нападать на игроков.

Особенностью грядущего матча также является возможность перемещаться по рельсам, а также появление убежища, в котором в перерывах игроки смогут коммуницировать с NPC из книг серии “Метро”. Опробовать новый режим можно будет с появлением 16 сезона.