В «революционном» контроллере PlayStation 5 обнаружился брак

Спустя непродолжительное время после начала использования, адаптивные триггеры DualSense начинают либо работать некорректно, либо не работать вообще, сообщает Game Rant. На данный момент нет никакой информации, насколько массовым оказался брак. Но в сети можно найти немало жалоб со стороны игроков, столкнувшихся с проблемой.

Так, например, один из пользователей рассказал об очень неприятной ситуации. Играя в Spider-Man: Miles Morales, сначала он ощутил щелчок в триггере R2, а затем этот самый триггер стал куда менее отзывчивым. Есть и те пользователи, чьи триггеры R2 становится менее чувствительным к нажатию. Sony пока не давала никаких комментариев по поводу случившегося.