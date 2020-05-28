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В результате крупной утечки стало известно, какие 38 игр для PlayStation 5 будут показаны 4 июня
В их числе оказались интересные и еще неанонсированные проекты
Сразу несколько авторитетных интернет-инсайдеров сообщают о том, что Sony проведет презентацию, посвященную своей новой консоли, 4 июня 2020 года. Сейчас же, в результате крупной утечки, стало известно, какие 38 игр для PlayStation 5 будут показаны в этот день.
Что интересно, 4 июня также поступит в продажу июньский выпуск журнала Offical PlayStation Magazine, сканы нескольких страниц которого и появились в интернете — благодаря им стало ясно, какие игры нас ожидают в рамках презентации.
Судя по всему, Sony готовит крайне богатую линейку проектов, которые будут продемонстрированы игрокам уже в начале июня. В их число вошли такие крупные и известные тайтлы как Assassin’s Creed Valhalla, DiRT 5, FIFA 21, Madden 21, NHL 21, Rainbow Six Siege, а также не столь известные, но не менее интересные Observer System Redux, Outriders, Quantum Error, Redo! Enhanced Edition, Ultimate Fishing Simulator 2, Warframe и WRC 9.