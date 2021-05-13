В России без предупреждения подорожали игры в PS Store

Подорожание коснулось сразу нескольких проектов крупнейшего производителя игр Sega. В частности, стоимость ролевого экшена Valkyria Revolution выросла с 1 199 рублей до 1 429.

Помимо прочего выросли в цене и два издания базовой ролевой игры Persona 5. В частности, стандартное издание теперь продается за 4 279 рублей вместо прежних 3 999, тогда как полное отдают за 7 129 рублей, а ранее оно стоило 5 699.

Больше всего выросла в цене игра Yakuza Kiwami. Так, ранее ее можно было приобрести за 1 429 рублей, тогда как сейчас она доступна за 3 579.