В России будут маркировать видеоигры. Уже есть два кандидата на роль ответственных

В начале 2025 года Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) начнет проект «зеленой маркировки».

Летом Минэкономики вместе с Lesta Games и VK Play также начнут свой эксперимент. В министерстве считают, что добровольные маркировки помогут выработать единые правила регулирования рынка.

Да, она будет добровольной и присваиваться по нескольким критериям: игра сделана в России, содержит обучающие материалы и является киберспортивной дисциплиной. В дальнейшем категории будут расширяться.

Для получения маркировки разработчики должны подать заявку в РВИ. Она также поможет с рекламным продвижением через образовательные учреждения и офлайн-магазины.

Минэкономики поддерживает эксперимент, который позволит сформировать правовые механизмы и технологии для общего регулирования рынка.