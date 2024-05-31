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Игры
Опубликовано 31 мая 2024, 07:37
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В России будут маркировать видеоигры. Уже есть два кандидата на роль ответственных

Старт в 2025-м
В России планируется запуск нескольких экспериментов по маркировке видеоигр.
В России будут маркировать видеоигры. Уже есть два кандидата на роль ответственных
© Википедия

В начале 2025 года Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) начнет проект «зеленой маркировки».

Летом Минэкономики вместе с Lesta Games и VK Play также начнут свой эксперимент. В министерстве считают, что добровольные маркировки помогут выработать единые правила регулирования рынка.

Да, она будет добровольной и присваиваться по нескольким критериям: игра сделана в России, содержит обучающие материалы и является киберспортивной дисциплиной. В дальнейшем категории будут расширяться.

Для получения маркировки разработчики должны подать заявку в РВИ. Она также поможет с рекламным продвижением через образовательные учреждения и офлайн-магазины.

Минэкономики поддерживает эксперимент, который позволит сформировать правовые механизмы и технологии для общего регулирования рынка.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Россия
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#игры