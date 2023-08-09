В России есть лишь один факультет киберспорта и его студент занял первое место по CS:GO на мировом турнире

Его команда G2 одержала победу над командой Ence со счётом 3:1, завоевав титул чемпионов. За свои выдающиеся игровые достижения Осипов был признан наиболее ценным игроком турнира.

Илья Осипов учится в университете «Синергия», который имеет единственный в России факультет киберспорта. Его команда G2 выиграла турнир с призовым фондом в $1 млн, из которых победителю досталось $400 тыс. Всего в соревнованиях участвовали 16 команд.

Турнир Intel Extreme Masters (IEM) считается одним из самых престижных международных киберспортивных соревнований по дисциплине CS:GO.

Этот успех Осипова подтверждает, что Россия может выдвигать талантливых игроков на мировую арену, даже имея всего один специализированный факультет по киберспорту.