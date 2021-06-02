Ведомство выявило беспокойство тем фактом, что содержание сообщений и информация о пользователях внутри таких «комнат для общения» не сохраняются. Также «дочка» РКН считает, что через донатные деньги можно заниматься отмыванием денег, передаёт Коммерсантъ.

По итогу в центре предложили распространить требования «закона Яровой» и на игры. Таким образом, операторы распространения информации будут обязаны хранить переговоры и переписки игроков от 1 до 6 месяцев.

Специалисты ГРЦ сравнили Among Us и Fortnite с соцсетями. А потому и отношение к ним, судя по всему, должно быть соответствующее.