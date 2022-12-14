В России государство начнёт оплачивать разработку отечественных компьютерных игр

23:08, 14 декабря 2022
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В России государство начнёт оплачивать разработку отечественных компьютерных игрНо бюджет ещё не принят
В России хотят оплачивать разработку игр из государственного бюджета. Правительство планирует к 10 февраля 2023 года подготовить законопроект о выделении субсидий и грантов из федерального бюджета.
Фото: Odelax.ru
Минцифры будет отвечать за своевременную реализацию проекта. При этом для игровой индустрии начнут готовить специалистов. Соотвествующий проект будут реализован Минобрнауки. В связи с этим вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры сформировать список предложений по формированию отдельного федерального проекта.
Но окончательно решения о выделении денег из госбюджета пока не принято. Также в игровой отрасли относятся к инициативе властей достаточно сдержанно и осторожно.