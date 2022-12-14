В России государство начнёт оплачивать разработку отечественных компьютерных игр

Минцифры будет отвечать за своевременную реализацию проекта. При этом для игровой индустрии начнут готовить специалистов. Соотвествующий проект будут реализован Минобрнауки. В связи с этим вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры сформировать список предложений по формированию отдельного федерального проекта.

Но окончательно решения о выделении денег из госбюджета пока не принято. Также в игровой отрасли относятся к инициативе властей достаточно сдержанно и осторожно.