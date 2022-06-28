В России хотят создать замену игровых движков Unity и Unreal Engine

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В России хотят создать замену игровых движков Unity и Unreal EngineДля безопасности российских разработчиков
Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин призвал создать российский аналог игровых движков Unity и Unreal Engine, на случай если западные компании начнут отключать российских разработчиков игр от этих движков.
Он отметил, что уже направил Минцифры предложение о необходимости обсуждения с игровой отраслью этой идеи. Также отмечается, что необходима скорейшая реализация этой задумки.
По словам депутата, конкурентоспособных аналогов западных движков в России нет. Причём российский движок должен быть open-source решением «которое российский геймдев сможет бесплатно использовать для своих проектов».
По мнению политика, пока у России не будет своего полноценного конкурента западным игровым движкам, высока опасность блокировки российских разработчиков игр и выживания отечественных компаний.
«Доступ к движку для российских разработчиков пока сохраняется, но в любой момент может быть прекращён», — подчеркнул Антон Горелкин.