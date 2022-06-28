В России хотят создать замену игровых движков Unity и Unreal Engine

Он отметил, что уже направил Минцифры предложение о необходимости обсуждения с игровой отраслью этой идеи. Также отмечается, что необходима скорейшая реализация этой задумки.

По словам депутата, конкурентоспособных аналогов западных движков в России нет. Причём российский движок должен быть open-source решением «которое российский геймдев сможет бесплатно использовать для своих проектов».

По мнению политика, пока у России не будет своего полноценного конкурента западным игровым движкам, высока опасность блокировки российских разработчиков игр и выживания отечественных компаний.

«Доступ к движку для российских разработчиков пока сохраняется, но в любой момент может быть прекращён», — подчеркнул Антон Горелкин.