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В России хотят улучшить имидж силовиков при помощи компьютерных игр

Наконец-то до этого додумались
В Сети появилась информация о свежей инициативе, идею для которой предложил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Речь идёт об улучшении имиджа Росгвардии за счёт создания соответствующих видеоигр.
В России хотят улучшить имидж силовиков при помощи компьютерных игр

При этом речь идёт не только о разработке свежих проектов — Хинштейн также предложил внедрить брендирование службы в уже существующие игры.

Сообщается, что в письме главе Росгвардии Виктору Золотову, представитель Госдумы отметил возможно использования таких форм медиакоммуникации с целью продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, а также героизации ведомства и его истории.

В качестве источников финансирования подобных проектов называются специальные гранты.

Отмтеим, что представители Росгвардии уже подтвердили факт получения письма. Также они заявили о проведении разработки по этой инициативе.

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