В России хотят улучшить имидж силовиков при помощи компьютерных игр

Сегодня в 10:06
1 мин.
В России хотят улучшить имидж силовиков при помощи компьютерных игрНаконец-то до этого додумались
В Сети появилась информация о свежей инициативе, идею для которой предложил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Речь идёт об улучшении имиджа Росгвардии за счёт создания соответствующих видеоигр.
При этом речь идёт не только о разработке свежих проектов — Хинштейн также предложил внедрить брендирование службы в уже существующие игры.
Сообщается, что в письме главе Росгвардии Виктору Золотову, представитель Госдумы отметил возможно использования таких форм медиакоммуникации с целью продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, а также героизации ведомства и его истории.
В качестве источников финансирования подобных проектов называются специальные гранты.
Отмтеим, что представители Росгвардии уже подтвердили факт получения письма. Также они заявили о проведении разработки по этой инициативе.