В России киберспорт сделают школьным предметом

*”ИТ-индустрия нуждается в притоке квалифицированных кадров, которых не хватает уже сегодня и этот дефицит будет только расти. При этом результаты опроса 10 000 студентов-программистов, проведённого интернет-сервисом HackerRank, показали, что 65% опрошенных – самоучки», – рассказал генеральный директор института Сергей Петров.

Экспериментальная программа может начать свою деятельность уже в 2020-2025 годах. Для этого будут выбраны несколько школ в каждом из регионов нашей страны. Как вариант, институт предлагает преобразовать предмет “Технология” в занятия по робототехнике и виртуальной реальности.

За разработку методики обучения может быть ответственна Федерациия киберспорта России.