В России начали предлагать Xbox по подписке

В России стартовала программа Xbox Forward, которая дает возможность пользоваться консолями Xbox One за ежемесячную плату. Оператором стала компания Forward Leasing, сервис запущен на площадке Подпишись.рф.

В рамках программы можно получить консоли Xbox One S и Xbox One X за 990 и 1490 рублей в месяц соответственно. В ежемесячную плату уже включена подписка Xbox Live Gold, которая позволяет играть в многопользовательских режимах, а также открывает доступ к ежемесячным бесплатным играм и эксклюзивным скидкам.

Процесс подписания договора происходит онлайн. Как обещают организаторы, рассмотрение занимает одну минуту. После одобрения заявки консоль будет доставлена клиенту в удобное время.

Платежи можно производить с любых банковских карт в личном кабинете на сайте подпишись.рф. Договор рассчитан на 25 ежемесячных платежей, но у клиента есть возможность в любой момент оплатить остаточную стоимость и выкупить консоль.

Xbox также можно вернуть, внеся небольшую плату за возврат: на данный момент такая опция доступна в 15 городах России, но уже к концу апреля география центров возврата расширится до 50 городов.