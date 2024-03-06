В России начались продажи стильного беспроводного геймпада Xiaomi

Опубликовано 06 марта 2024, 12:59
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В России начались продажи стильного беспроводного геймпада XiaomiВнешний вид — главное преимущество новинки
Любители мобильных и компьютерных игр, ликуйте!
На российском рынке появился новый геймпад Xiaomi XMG20SYM, который не только обладает богатым функционалом, но и стильно выглядит.
Особенности геймпада:
- Универсальность: подходит для Android, ПК и Smart TV.
- Эргономичный дизайн: удобный корпус весом 220 г, 14 кнопок, ассиметричные стики.
- Надежность: кнопки выдерживают до 1 млн нажатий.
- Иммерсивность: виброотдача, LED-подсветка, 6-осевой гироскоп.
- 3 режима подключения: проводной, Bluetooth, радиоканал 2,4 ГГц.
- Длительная автономность: до 20 часов работы от аккумулятора.
Цена новинки также приятно радует — купить устройство можно в DNS за 4490 рублей. При этом отдельно стоит отметить приятные пастельные цвета геймпада, которые ярко выделяют его от аналогов на рынке.