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Игры
Опубликовано 06 марта 2024, 12:59
1 мин.

В России начались продажи стильного беспроводного геймпада Xiaomi

Внешний вид — главное преимущество новинки
Любители мобильных и компьютерных игр, ликуйте!

На российском рынке появился новый геймпад Xiaomi XMG20SYM, который не только обладает богатым функционалом, но и стильно выглядит.

Особенности геймпада:

  • Универсальность: подходит для Android, ПК и Smart TV.
  • Эргономичный дизайн: удобный корпус весом 220 г, 14 кнопок, ассиметричные стики.
  • Надежность: кнопки выдерживают до 1 млн нажатий.
  • Иммерсивность: виброотдача, LED-подсветка, 6-осевой гироскоп.
  • 3 режима подключения: проводной, Bluetooth, радиоканал 2,4 ГГц.
  • Длительная автономность: до 20 часов работы от аккумулятора.
В России начались продажи стильного беспроводного геймпада Xiaomi
© DNS

Цена новинки также приятно радует — купить устройство можно в DNS за 4490 рублей. При этом отдельно стоит отметить приятные пастельные цвета геймпада, которые ярко выделяют его от аналогов на рынке.

Источник:DNS
Автор:Булат Кармак
Теги:
#геймпад
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#игры
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#XIAOMI