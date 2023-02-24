В России не будет запрета «сверху» продавать компьютерные игры детям. Маркировку «18+» определят сами создатели

В России не будет запрета «сверху» продавать компьютерные игры детям. Маркировку «18+» определят сами создателиВ принципе, им должно быть виднее
Глава департамента «Цифровое развитие» Центра стратегических разработок Александр Малахов предложил оставить право возрастной маркировки игр за разработчиками и издателями.
Фото: Nexttechnology.io
По его мнению, именно люди, которые занимаются разработкой подобного контента, могут лучше всего определить, какие игры подходят под тот или иной возраст. В любом случае весь игровой контент должен соответствовать федеральному закону ФЗ № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Поэтому нет смысла в создании некоего «экспертного» института, который бы занимался проверкой каждого проекта и выдавал ограничение по возрасту.
Также Малахов предложил обязать разработчиков и издателей маркировать игры в соответствии со следующими категориями:
- «проявление жестокости»;
- «нецензурная лексика;
- «сцены сексуального характера»;
- «внутриигровые покупки»;
- «сцены, вызывающие страх»;
- «запрещённые вещества»;
- «алкогольная продукция».
Российская система маркировки игр в дальнейшем будет синхронизирована с международными аналогами: PEGI в Евросоюзе, ESRB в США и Канаде, USK в ФРГ.