В России не будет запрета «сверху» продавать компьютерные игры детям. Маркировку «18+» определят сами создатели

По его мнению, именно люди, которые занимаются разработкой подобного контента, могут лучше всего определить, какие игры подходят под тот или иной возраст. В любом случае весь игровой контент должен соответствовать федеральному закону ФЗ № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Поэтому нет смысла в создании некоего «экспертного» института, который бы занимался проверкой каждого проекта и выдавал ограничение по возрасту.

Также Малахов предложил обязать разработчиков и издателей маркировать игры в соответствии со следующими категориями:

«проявление жестокости»;

«нецензурная лексика;

«сцены сексуального характера»;

«внутриигровые покупки»;

«сцены, вызывающие страх»;

«запрещённые вещества»;

«алкогольная продукция».

Российская система маркировки игр в дальнейшем будет синхронизирована с международными аналогами: PEGI в Евросоюзе, ESRB в США и Канаде, USK в ФРГ.