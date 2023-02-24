Игры
01:58, 24 февраля 2023
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В России не будет запрета «сверху» продавать компьютерные игры детям. Маркировку «18+» определят сами создатели

В принципе, им должно быть виднее

Глава департамента «Цифровое развитие» Центра стратегических разработок Александр Малахов предложил оставить право возрастной маркировки игр за разработчиками и издателями.

В России не будет запрета «сверху» продавать компьютерные игры детям. Маркировку «18+» определят сами создатели

Фото: Nexttechnology.io

По его мнению, именно люди, которые занимаются разработкой подобного контента, могут лучше всего определить, какие игры подходят под тот или иной возраст. В любом случае весь игровой контент должен соответствовать федеральному закону ФЗ № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Поэтому нет смысла в создании некоего «экспертного» института, который бы занимался проверкой каждого проекта и выдавал ограничение по возрасту.

Также Малахов предложил обязать разработчиков и издателей маркировать игры в соответствии со следующими категориями:

  • «проявление жестокости»;
  • «нецензурная лексика;
  • «сцены сексуального характера»;
  • «внутриигровые покупки»;
  • «сцены, вызывающие страх»;
  • «запрещённые вещества»;
  • «алкогольная продукция».

Российская система маркировки игр в дальнейшем будет синхронизирована с международными аналогами: PEGI в Евросоюзе, ESRB в США и Канаде, USK в ФРГ.

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