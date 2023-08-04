В России новую игру про Человека-Паука будут продавать за 10 000 рублей

Также игрокам стали доступны для предварительного заказа EA Sports FC 24 (теперь так называется серия FIFA) и Assassin's Creed Mirage по цене 8999 и 5999 рублей соответственно.

Напомним, что Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PlayStation 5. Важно отметить, что с 1 августа цена игры в турецком PS Store увеличилась почти в два раза.