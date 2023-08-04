Игры
07:59, 04 августа 2023
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В России новую игру про Человека-Паука будут продавать за 10 000 рублей

Но есть обходные пути, чтобы купить её подешевле

В онлайн-магазинах М.Видео и Эльдорадо начались предзаказы на новую игру — Marvel's Spider-Man 2.

Стоимость стандартного издания составляет 9999 рублей. При этом доставка ожидается 20 ноября, что на месяц позже официального релиза проекта.

В других магазинах предзаказы обходятся дешевле — около 7000 рублей, а игра поступит в продажу сразу после выхода.

В России новую игру про Человека-Паука будут продавать за 10 000 рублей
© М.Видео

Также игрокам стали доступны для предварительного заказа EA Sports FC 24 (теперь так называется серия FIFA) и Assassin's Creed Mirage по цене 8999 и 5999 рублей соответственно.

Напомним, что Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PlayStation 5. Важно отметить, что с 1 августа цена игры в турецком PS Store увеличилась почти в два раза.

Источник:М.Видео
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